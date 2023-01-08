8000km in vier Wochen! Manu und Konny haben große UrlaubspläneJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 1: 8000km in vier Wochen! Manu und Konny haben große Urlaubspläne
87 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 6
Nach Monaten voller harter Arbeit können die Reimanns endlich ihren eigenen Pool fertigstellen. Die beiden denken allerdings gar nicht daran, sich nun auf die faule Haut zu legen - denn ein Roadtrip quer durch die USA steht auf dem Plan. Innerhalb von vier Wochen wollen Konny und Manu mit dem Wohnmobil durch 17 Bundesstaaten reisen und brechen dafür in die Stadt Portland an der Ostküste auf. Dort angekommen wartet auch schon die erste große Überraschung auf sie.
