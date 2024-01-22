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WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 22: WOF 2024 #22: 4Islands - Croatia
27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
4Islands MTB Croatia, ein Etappenrennen der Epic Series (zu der auch Cape Epic gehört), wird über 370 Mountainbiker aus der ganzen Welt zu einem fünftägigen Rennen auf vier kroatischen Inseln begrüßen. In diesem Jahr ist die Reihenfolge der Inseln etwas anders, beginnend mit Krk, Cres, Lošinj und endend auf Rab. Das Rennen führt über insgesamt 272 km mit 6.210 Höhenmetern und verspricht den Fahrern jeden Tag eine andere Schönheit und Herausforderung, wobei einige Inseln schroffes und karges Terrain bieten, während andere grüne Landschaften aufweisen.
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