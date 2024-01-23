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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #23: Golden Roof Challenge - Innsbruck (AUT)

World of FreesportsStaffel 1Folge 23vom 10.02.2026
WOF 2024 #23: Golden Roof Challenge - Innsbruck (AUT)

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Folge 23: WOF 2024 #23: Golden Roof Challenge - Innsbruck (AUT)

27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Die Golden Roof Challenge kehrt zu ihrem großen 20-jährigen Jubiläum ins Herz von Innsbruck zurück! Am 18. Mai werden die weltbesten Weitspringer und Stabhochspringer auf der größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, "The FlySwat", um wichtige Weltranglistenpunkte kämpfen, um sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.

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