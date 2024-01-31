WOF 2024 #31: LAAX Highline World Championships 2024Jetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 31: WOF 2024 #31: LAAX Highline World Championships 2024
Speed & Freestyle LAAX Highline World Championships 2024 Laax (SUI), 17. - 21. Juli, 2024 Die LAAX Highline World Championships 2024 werden vom 17. bis 21. Juli wieder stattfinden, nachdem sie 2022 zum ersten Mal ausgetragen wurden. Die Veranstaltung findet in Laax, Schweiz, auf dem legendären GALAAXY auf dem Gipfel des Crap Sogn Gion (2252m) statt. Der Wettbewerb besteht aus zwei Disziplinen: Freestyle und Speed Highline. In diesem Jahr wird die Disziplin Speed Highline nach Männern und Frauen getrennt sein. Insgesamt 42 Athleten werden um den Weltmeistertitel kämpfen. Die amtierenden Weltmeister sind Benoit Humm (FRA) im Speed, Louise Lenoble (FRA) im Freestyle und Davis Hermes (USA) im Freestyle. Sie werden sich der harten Konkurrenz von Daniel Laruelle (BEL, Speed), Matheus Vidal (BRA, Speed), Carmen Schillingmann (DEU, Freestyle) und David Palomo Echevarrieta (ESP, Freestyle) stellen. Aufregende Tricks, Manöver und Drehungen vor der Kulisse der herrlichen Schweizer Berge werden für eine einzigartige Atmosphäre sorgen.
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