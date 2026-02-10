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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #32: World Downhill Skateboarding Championship #1

World of FreesportsStaffel 1Folge 32vom 10.02.2026
WOF 2024 #32: World Downhill Skateboarding Championship #1

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Folge 32: WOF 2024 #32: World Downhill Skateboarding Championship #1

25 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

World Downhill Skateboarding Meisterschaft #1 Erzincan (TUR) Heute nehmen wir an der Weltmeisterschaft im Downhill-Skateboarden und -Rodeln in Erzincan, Türkei, teil. Erzincan liegt im Herzen Ostanatoliens und bietet mit seinen spektakulären Landschaften eine atemberaubende Kulisse für diesen adrenalingeladenen Wettbewerb. Machen Sie sich bereit für packende Action und unvergessliche Momente im Kampf um den Meisterschaftsruhm.

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