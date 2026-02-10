WOF 2024 #33: Qatar Airways GKA - Best of Big Air Kite World ChampionshipsJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 33: WOF 2024 #33: Qatar Airways GKA - Best of Big Air Kite World Championships
26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Qatar Airways GKA - Best of Big Air Kite Weltmeisterschaften Barcarès (FRA) & Salinas de Tenefé (ESP) Willkommen bei World of Freesports und der Qatar Airways GKA Bite Big Air World Tour! Diese aufregende Saison führt uns an zwei atemberaubende Orte: die lebhafte Küstenstadt Barcarès in Frankreich und die atemberaubende Küste von Salinas de Tenefé in Spanien. Mach dich bereit für atemberaubende Action, wenn die besten Kiteboarder der Welt die Grenzen des Möglichen ausreizen.
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