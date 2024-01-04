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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #04: Queen & King of the Court #04

World of FreesportsStaffel 1Folge 4vom 10.02.2026
WOF 2024 #04: Queen & King of the Court #04

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Folge 4: WOF 2024 #04: Queen & King of the Court #04

27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Auf dem Sand von Doha wird das große Finale der 2023 Queen & King of the Court Crown Series ausgetragen und bildet den Höhepunkt einer spannenden Veranstaltungsreihe, die Anfang des Jahres in Miami begann. Das Turnier, das zum dritten Mal in Folge in Doha ausgetragen wird, krönt die letzten Königinnen und Könige der Saison.

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