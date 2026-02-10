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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #40: World Rowing Beach Sprint Finals 2024

World of FreesportsStaffel 1Folge 40vom 10.02.2026
WOF 2024 #40: World Rowing Beach Sprint Finals 2024

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Folge 40: WOF 2024 #40: World Rowing Beach Sprint Finals 2024

27 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

World Rowing Beach Sprint Finals 2024 - 13. bis 15. September 2024, Genua (ITA) Beach Sprint hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass Beach Sprint Rowing in das Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufgenommen wird, und infolgedessen gibt es Anmeldungen aus der ganzen Welt - und wieder eine gute Mischung aus Olympioniken und erfahrenen Beach Sprint Ruderern. Die Veranstaltung findet auf dem Strand statt und umfasst Kopf-an-Kopf-Rennen im Einer, Doppelzweier, gemischten Doppelzweier und gemischten Vierer mit Steuermann sowie Mixed-Doppelzweier im Küstenbereich.

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