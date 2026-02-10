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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #52: Nendaz Backcountry Invitational

World of FreesportsStaffel 1Folge 52vom 10.02.2026
WOF 2024 #52: Nendaz Backcountry Invitational

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Folge 52: WOF 2024 #52: Nendaz Backcountry Invitational

26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Nendaz Backcountry Invitational Nendaz (SUI) Das Nendaz Backcountry Invitational 2024 verspricht ein adrenalingeladenes Spektakel der weltbesten Freeride-Skifahrer und -Snowboarder vor der atemberaubenden Kulisse des unberührten alpinen Geländes von Nendaz zu werden. Bei diesem exklusiven Event, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, werden die Elite-Athleten unberührten Pulverschnee, steile Lines und waghalsige Cliffdrops in Angriff nehmen und dabei technisches Können mit roher Kreativität verbinden. Die Zuschauer können sich auf atemberaubende Performances freuen, bei denen die Fahrer die Grenzen des Möglichen beim Backcountry Freeriden ausloten. Die Ausgabe 2024 ist eine Feier des Abenteuers, des Könnens und des Freeride-Geistes und wird die bisher aufregendste sein!

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