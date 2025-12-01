WWE Rivals: John Cena vs. EdgeJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 7: WWE Rivals: John Cena vs. Edge
43 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Die Rivalität zwischen John Cena und Edge sorgt dafür, dass die Superstars zu absoluten Legenden der Wrestling-Welt werden. Im Kampf um den Titel des WWE-Champions liefern sie sich spektakuläre Kämpfe, die ihre Fans begeistern. Freddie Prinze Jr. spricht mit Kevin Nash, Cody Rhodes, Beth Phoenix und John Bradshaw Layfield über die legendäre Fehde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
