Young Sheldon

Ein Geheimnis und vier Plappermäuler

ProSiebenStaffel 5Folge 20vom 24.11.2025
Folge 20: Ein Geheimnis und vier Plappermäuler

19 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Missy belauscht eine Unterhaltung ihrer Eltern und glaubt daraufhin, dass ihre Mutter noch ein Baby bekommt. Prompt berichtet sie Sheldon von der Neuigkeit. Dass es sich dabei um ein großes Missverständnis handelt, ahnen die beiden zunächst nicht. Mary und George beschließen dann aber, ihren Kindern die Wahrheit zu sagen und verlangen im Gegenzug, dass sie das Geheimnis für sich bewahren. Das klappt allerdings mehr schlecht als recht.

