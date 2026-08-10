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Young Sheldon

Sheldon, Newton und Euklid

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 10.08.2026
Sheldon, Newton und Euklid

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Young Sheldon

Folge 1: Sheldon, Newton und Euklid

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Dass seine Familie intellektuell nicht mit ihm mithalten kann, hat der kleine Sheldon längst akzeptiert. Umso mehr freut er sich auf seinen ersten Tag in der High School - schließlich eröffnet sich ihm hier ein Bildungs-Eldorado. Mit seiner Vorliebe für die Einhaltung von Regeln und seiner Neigung, alles und jeden zu hinterfragen, treibt er seine Lehrer gleich zu Beginn des Schuljahres zur Verzweiflung ...

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