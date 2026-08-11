Raketen, Kommunisten und keine FreundeJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 2: Raketen, Kommunisten und keine Freunde
18 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Mary ist beunruhigt, denn Sheldon findet auf der High School einfach keine Freunde. Als Sheldon von ihrer Sorge erfährt, besorgt er sich einen Selbsthilfe-Ratgeber um herauszufinden, wie man Freundschaften schließt. Allerdings hält das Buch nicht, was es verspricht. Doch dann trifft Sheldon doch noch einen gleichgesinnten, und Mary gerät völlig aus dem Häuschen.
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