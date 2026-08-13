Würstchen, Comics und ein TherapeutJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 4: Würstchen, Comics und ein Therapeut
19 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Sheldon hat ein traumatisierendes Erlebnis: Er wäre fast an einem Würstchen erstickt, weil er es nicht oft genug gekaut hat. Fortan verweigert er jegliche feste Nahrung und nimmt nur noch Püriertes zu sich. Als seine Eltern das nicht mehr mit ansehen wollen, bringen sie Sheldon zu einem Therapeuten. Doch der Knirps löst sein Problem auf seine eigene Weise ...
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