Ein Aufnäher, ein Modem und ein MagengeschwürJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 6: Ein Aufnäher, ein Modem und ein Magengeschwür
19 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Ein Wissenschaftler der NASA hält einen Vortrag in Sheldons Klasse. Als er das Superhirn nicht ernst nimmt und seine Fragen ignoriert, fasst Sheldon einen Entschluss: Er will dem Mann beweisen, dass es möglich ist, eine Rakete bei der Rückkehr aus dem Weltraum sicher zu landen! Dabei verbeißt er sich so sehr in seine Arbeit, dass er ein Magengeschwür bekommt.
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