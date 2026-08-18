Rinderbraten, Voodoo und Kaffee aus New OrleansJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 7: Rinderbraten, Voodoo und Kaffee aus New Orleans
19 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
George senior möchte unbedingt Meemaws Rezept für ihre sensationelle geräucherte Rinderbrust. Doch Meemaw rückt es nicht raus, im Gegenteil: Sie lässt George mehrmals so richtig auflaufen. Das führt zu Streit zwischen ihm und Mary, und die Kids machen sich Sorgen, dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Sheldon weiß jedoch Rat ...
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