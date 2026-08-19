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Young Sheldon

Cape Canaveral, Schrödingers Katze und die Blitze

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 19.08.2026
Cape Canaveral, Schrödingers Katze und die Blitze

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Young Sheldon

Folge 8: Cape Canaveral, Schrödingers Katze und die Blitze

19 Min.Folge vom 19.08.2026

Mary wünscht sich, dass George mehr mit Sheldon unternimmt. Also fährt er mit dem Knirps und Georgie Richtung Cape Canaveral, um den Start eines Space-Shuttles zu beobachten. Doch das Wetter macht dem Trio einen Strich durch die Rechnung. Mary, Meemaw und Missy gönnen sich derweil eine Auszeit im Beauty-Salon, die ungeahnte Konsequenzen hat.

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