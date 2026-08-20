Spock, Kirk und ein LeistenbruchJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 9: Spock, Kirk und ein Leistenbruch
19 Min.Folge vom 20.08.2026
Sheldon soll Georgie dabei helfen, einen Mathe-Test zu bestehen - leichter gesagt, als getan. Als Georgie tatsächlich eine Zwei schreibt, ist nicht nur der Knirps überrascht. Doch dann findet er heraus, dass sein großer Bruder geschummelt hat, und macht sich seine neu gewonnenen Erkenntnisse über das Lügen bald selbst zunutze.
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