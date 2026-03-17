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Young Sheldon

Das Toastbrot, der Kommunismus und die Flagge

ProSiebenStaffel 2Folge 16vom 17.03.2026
Das Toastbrot, der Kommunismus und die Flagge

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Young Sheldon

Folge 16: Das Toastbrot, der Kommunismus und die Flagge

18 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6

Sheldon ist irritiert, weil sein Schulbrot anders schmeckt als sonst. Er findet heraus, dass "Happy Hearth Home Bakeries" verkauft wurde und sich somit auch die Rezeptur geändert hat. Doch das will Sheldon nicht einfach hinnehmen: Er sammelt vor dem Supermarkt Unterschriften und hat die örtlichen Nachrichten eingeladen. Als er vor der Kamera die staatliche Kontrolle über Brot fordert, eskaliert die Situation.

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