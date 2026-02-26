Glaubenskrise, Oktopus-Aliens und die perfekte MutterJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 3: Glaubenskrise, Oktopus-Aliens und die perfekte Mutter
20 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6
Mary wird durch den Tod der 16-jährigen Tochter einer Bekannten in eine schwere Glaubenskrise geworfen. Wie kann Gott nur zulassen, dass ein Kind in der Blüte seines Lebens aus der Familie gerissen wird? Sie hadert mit sich und ihrem Glauben an Gott. Kurzentschlossen erbarmt sich Sheldon und versucht seiner Mutter durch wissenschaftliche Beweise klarzumachen, dass Gott doch existiert.
