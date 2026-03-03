Ein Abend mit Satan, Carl Sagan und der heißen VeronicaJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 6: Ein Abend mit Satan, Carl Sagan und der heißen Veronica
19 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Halloween steht bevor. In diesem Jahr soll Mary die Aufführung in der Kirche über die sieben Todsünden übernehmen. Vertrauensvoll wendet sie sich an Mr. Lundy, den Schauspiellehrer der Highschool. Doch der reißt zu Marys Leidwesen die Produktion mehr und mehr an sich. Derweil hat Georgie dank Sheldon die Schulschönheit Veronica kennengelernt. Er hofft, zu Halloween endlich bei ihr zu landen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick