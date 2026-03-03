Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 03.03.2026
19 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Halloween steht bevor. In diesem Jahr soll Mary die Aufführung in der Kirche über die sieben Todsünden übernehmen. Vertrauensvoll wendet sie sich an Mr. Lundy, den Schauspiellehrer der Highschool. Doch der reißt zu Marys Leidwesen die Produktion mehr und mehr an sich. Derweil hat Georgie dank Sheldon die Schulschönheit Veronica kennengelernt. Er hofft, zu Halloween endlich bei ihr zu landen ...

