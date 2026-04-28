Der letzte Schultag und die wichtigste PersonJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 1: Der letzte Schultag und die wichtigste Person
18 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Sheldons Zeit an der Highschool neigt sich langsam dem Ende zu. Da er der Klassenbeste ist, entscheidet Principal Petersen, dass er die Abschlussrede halten darf. Doch ist Sheldon wirklich bereit, den nächsten Schritt in seinem Leben zu wagen?
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