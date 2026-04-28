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Young Sheldon

Der letzte Schultag und die wichtigste Person

ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 28.04.2026
Der letzte Schultag und die wichtigste Person

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Young Sheldon

Folge 1: Der letzte Schultag und die wichtigste Person

18 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Sheldons Zeit an der Highschool neigt sich langsam dem Ende zu. Da er der Klassenbeste ist, entscheidet Principal Petersen, dass er die Abschlussrede halten darf. Doch ist Sheldon wirklich bereit, den nächsten Schritt in seinem Leben zu wagen?

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