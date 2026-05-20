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Young Sheldon

Ein schwarzes Loch und ein anderes Universum

ProSiebenStaffel 4Folge 17vom 20.05.2026
Ein schwarzes Loch und ein anderes Universum

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Young Sheldon

Folge 17: Ein schwarzes Loch und ein anderes Universum

18 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6

Mary lädt Dr. Sturgis aus Mitleid zum Essen ein. Nachdem er in einem Interview verkündet hat, dass seine Arbeit mit einem Teilchenbeschleuniger möglicherweise die gesamte Erde zerstören könnte, verliert er seinen Job. Das bringt ihn dazu, seine bisherige Karriere infrage zu stellen. In der Zwischenzeit hilft er im Supermarkt aus.

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