Ein schwarzes Loch und ein anderes UniversumJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 17: Ein schwarzes Loch und ein anderes Universum
18 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Mary lädt Dr. Sturgis aus Mitleid zum Essen ein. Nachdem er in einem Interview verkündet hat, dass seine Arbeit mit einem Teilchenbeschleuniger möglicherweise die gesamte Erde zerstören könnte, verliert er seinen Job. Das bringt ihn dazu, seine bisherige Karriere infrage zu stellen. In der Zwischenzeit hilft er im Supermarkt aus.
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