Billlardkugeln und MenschenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 18: Billlardkugeln und Menschen
19 Min.Folge vom 21.05.2026
Die Stimmung könnte bei den Coopers kaum schlechter sein. Jedes Familienmitglied hat mit einem anderen Problem zu kämpfen: Mary ärgert sich über ihre Arbeitskollegin, Missy hat Liebeskummer, Meemaw streitet sich mit George und Sheldon gerät mit seiner Schwester aneinander.
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