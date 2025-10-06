Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 06.10.2025
18 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 6

Sheldon steht vor einem Problem: Ihm bleiben nur zehn Minuten, um zwischen den Vorlesungen von einem Ende des Campus zum anderen zu gelangen und obendrein eine Toilettenpause einzulegen - eine schier unlösbare Aufgabe. Die letzte Hoffnung des jungen Genies ist Missy, die ihm das Fahrradfahren ohne Stützräder beibringen soll. Doch dann kreuzt plötzlich ein Huhn Sheldons Weg.

ProSieben
