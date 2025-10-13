Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Der Sinn von allem und die Seifenblase

ProSiebenStaffel 4Folge 8vom 13.10.2025
Der Sinn von allem und die Seifenblase

Young Sheldon

Folge 8: Der Sinn von allem und die Seifenblase

18 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6

Sheldon steckt die Meinungsverschiedenheit mit seiner Philosophie-Professorin Ericson noch in den Knochen, sodass er keine Lust hat, sein Bett zu verlassen geschweige denn zum College zu gehen. Meemaw schafft es mit Hilfe eines Huhns, ihren Enkel aus den Federn zu scheuchen. Und nicht nur das, sie sucht auch das Gespräch mit Professorin Ericson und setzt sich für Sheldon ein. Derweil hat George einen Termin bei Direktor Petersen, weil Georgie offenbar die Schule schwänzt.

ProSieben
