ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 28.10.2025
21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6

Die Stimmung bei den Coopers ist immer noch auf dem Gefrierpunkt. Missy ist untröstlich, weil Marcus mit ihr Schluss gemacht hat und versteckt sich gemeinsam mit Sheldon in der Hütte. Indes genehmigt sich George nach einem Streit mit Mary gemeinsam mit Brenda ein paar Drinks in der Bar. Wenig später verspürt er Schmerzen in der Brust und kommt ins Krankenhaus ...

