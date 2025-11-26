Ein Pubertätspickel und die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 22: Ein Pubertätspickel und die Zukunft
20 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Während sowohl Mary als auch George um ihre Jobs bangen müssen, sorgt sich Georgie ebenfalls um seine Zukunft. Er versucht, seine schwangere Freundin zu unterstützen und an Geld zu gelangen. Allerdings begibt er sich dabei auf den Weg der Illegalität. Sheldon muss indes auch mit einer großen Veränderung leben: Er bekommt seinen ersten Pubertätspickel und wird ganz offensichtlich langsam zum Mann.
