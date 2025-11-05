Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Die verhängnisvolle Brücke und das verdrehte Knie

ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 05.11.2025
Die verhängnisvolle Brücke und das verdrehte Knie

Die verhängnisvolle Brücke und das verdrehte KnieJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 7: Die verhängnisvolle Brücke und das verdrehte Knie

20 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Dales Ex-Frau June ist in ihrem Frisörsalon auf einem Klecks Haargel ausgerutscht und hat sich das Knie verdreht. Als sie Probleme hat, aus ihrem Sessel aufzustehen, ruft sie Dale zur Hilfe. Am Abend klagt er über Rückenschmerzen. Als Meemaw die Ursache dafür erfährt, ist sie entsetzt. Indes ist Sheldon hingerissen von Professor Boucher, der seine Klasse mit militärischer Disziplin führt. Die Begeisterung ebbt allerdings so schnell ab, wie sie gekommen ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 2 Staffeln und Folgen