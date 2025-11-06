Der Großkanzler und der SündenpfuhlJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 8: Der Großkanzler und der Sündenpfuhl
20 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Mary findet heraus, dass Georgie in Meemaws illegalem Spielcasino arbeitet. Wütend stellt sie die beiden zur Rede. Derweil erfährt Sheldon von Dr. Linkletter, dass die Wissenschaftsförderung an der Uni gekürzt werden soll. Als er Präsidentin Hagenmeyer seinen Unmut mitteilt, stimmt sie ihm zwar zu, betont aber, dass sie einen Boss habe, dem sie sich schwer widersetzen könne. Als sich die Geschichte mit dem Vorgesetzten als Lüge herausstellt, ist Sheldon sehr aufgebracht.
