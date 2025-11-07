Der Flattermann und die Bessel-FunktionJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 9: Der Flattermann und die Bessel-Funktion
19 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Die Zwillinge sind außer sich: Missy kann von jetzt auf gleich nicht mehr werfen, Sheldon kann sich plötzlich nicht mehr an die Nullstellen der Bessel-Funktion erinnern. Nun ist guter Rat teuer. Während Sheldon die hypnotisch-beruhigende Art von Bob Ross hilft, um wieder rechnen zu können, braucht Missy die Wut über Coach Dale im Bauch. Derweil muss sich George zwischen der Gesellschaft von Brenda und der Liebe zu seiner Frau Mary entscheiden.
