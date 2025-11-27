Zigaretten für das Baby und eine Nacht hinter GitternJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 1: Zigaretten für das Baby und eine Nacht hinter Gittern
19 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
George und Dale fahren an die mexikanische Grenze, um Meemaw und Georgie, die wegen Zigarettenschmuggels im Gefängnis sitzen, auszulösen. Indes treffen Missy und Sheldon zum ersten Mal auf Mandy, die plötzlich bei den Coopers vor der Tür steht. Missy fragt sie Löcher in den Bauch, denn sie will verstehen, wieso sie ihren Bruder Georgie nicht heiraten will. Mary hingegen steckt in einer Glaubenskrise.
