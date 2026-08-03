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Young Sheldon

Pancake-Sonntag und klassisches Anbaggern

ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 03.08.2026
Pancake-Sonntag und klassisches Anbaggern

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Young Sheldon

Folge 10: Pancake-Sonntag und klassisches Anbaggern

18 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Mary möchte Zeit mit ihrer Familie verbringen, doch George und Missy haben bereits andere Pläne und auch ihre Mutter ist beschäftigt. Ablenkung findet Mary bei einem Mädelsabend mit Brenda und deren Freundinnen. Georgie flirtet derweil bei der Arbeit mit einer jungen Frau. Mandy reagiert gelassen und rät ihrem Ex zu einem Date. Im Gespräch mit Connie stellt sie allerdings fest, dass sie offensichtlich mehr Gefühle für Georgie hat als sie zugeben will.

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