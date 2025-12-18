Young Sheldon
Folge 16: Ginger und Suzie
18 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Weil sich Missy von allen um sie herum vernachlässigt fühlt, beschließt sie, wegzulaufen. Dafür klaut sie Georges Auto und macht sich auf den Weg nach Florida. Unterwegs ruft sie Paige an, die sich ihrer Freundin kurzerhand anschließt. Die beiden Mädchen jagen ihren Familien damit einen gehörigen Schrecken ein. Zum Glück erregen sie bald die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife.
