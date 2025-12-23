Eine Wetterfee in Spe und ein GlücksbabyJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 19: Eine Wetterfee in Spe und ein Glücksbaby
19 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Im Gespräch mit einer Kommilitonin stellt Sheldon fest, dass ihm einige wichtige Projekte in seinem Lebenslauf fehlen. Er muss sich nun beeilen, wenn er den Anschluss an die Konkurrenz nicht verlieren will. Schuld an der Misere tragen seiner Meinung nach natürlich alle anderen. Mandy ist derweil frustriert, weil sie nach Ceecees Geburt gerne wieder arbeiten möchte. Doch dafür braucht sie Georgies Unterstützung.
