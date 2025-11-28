Die Bettnässerin und die wilde MaryJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 2: Die Bettnässerin und die wilde Mary
20 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6
Die Zwillinge überlegen fieberhaft, wie sie der Familie finanziell helfen können. Während Sheldon glaubt, seine Ideen für neue "Raumschiff Enterprise"-Folgen verkaufen zu können, nimmt Missy einen Job in Sheldons geliebtem Comicbuchladen an. Mary läuft in der Bowlinghalle, in der sie inzwischen arbeitet, Pastor Rob über den Weg. Als sie ihm schöne Augen macht, stellt sich heraus, dass er von einer jungen Frau begleitet wird. Mary ist frustriert und genehmigt sich einen Drink.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick