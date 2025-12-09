Das Wunder von Medford und ein Date mit OmaJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 9: Das Wunder von Medford und ein Date mit Oma
21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Sheldon sucht auf eigene Faust Sponsoren für seine Fördergelder-Datenbank. Allerdings gestaltet sich dieses Vorhaben schwierig - wird er doch ohne Unterstützung eines Erwachsenen von seinen potenziellen Geschäftspartnern nicht ernst genommen. Abhilfe soll Dr. Sturgis schaffen. Meemaw ermöglicht Missy unterdessen ein Date mit ihrem Schwarm Dean, ohne zu ahnen, was sie damit in Gang setzt. George ärgert sich derweil über Pastor Robs Einfluss auf das Football-Team der Schule.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick