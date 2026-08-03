Betrugsversuch und ArztbesuchJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 10: Betrugsversuch und Arztbesuch
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Meemaw muss Sozialstunden ableisten und braucht dafür ein passendes Projekt. Sie sucht ihre Bewährungshelferin auf, die ihr erzählt, dass sie für die Kirche arbeiten könnte. Meemaw wittert ihre Chance, doch noch straffrei davonzukommen, sofern Mary mitspielt und ihre Arbeitsstunden quittiert. Da hat sie die Rechnung aber ohne ihre streng gläubige Tochter gemacht. Georgie gerät derweil zwischen die Fronten seiner Schwiegermutter und seiner Ehefrau.
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