Alte Hunde und ein kleiner SchnittJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 11: Alte Hunde und ein kleiner Schnitt
18 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Nachdem sich Sheldon zu einem Wechsel an die Caltech entschieden hat, lässt sich Direktorin Hagemeyer etwas einfallen, um neue vielversprechende Interessenten für ihre Universität anzuwerben. Doch dafür müssen auch Dr. Linkletter und Dr. Sturgis bereit sein, sich weiterzuentwickeln - und das ist leichter gesagt als getan. Mary freut sich derweil, auf ihre kleine Enkelin aufzupassen. Sie hofft, die Lücke füllen zu können, die Sheldons Umzug hinterlassen wird.
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