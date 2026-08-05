Ein Traumjob und ein AlptraumtagJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 12: Ein Traumjob und ein Alptraumtag
20 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Sheldon freut sich auf seinen Wechsel an die Caltech. Davor muss er sich allerdings einer alten texanischen Tradition stellen: Mary möchte vor seinem Umzug ein professionelles Familienfoto machen lassen. Doch damit nicht genug, alle müssen zusammenpassende Outfits tragen und künstlich in die Kamera grinsen. Da wird aus der Tradition schnell eine Tortur. George erhält derweil ein verlockendes Jobangebot.
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