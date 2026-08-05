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Young Sheldon

Ein Traumjob und ein Alptraumtag

ProSiebenStaffel 7Folge 12vom 05.08.2026
Ein Traumjob und ein Alptraumtag

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Young Sheldon

Folge 12: Ein Traumjob und ein Alptraumtag

20 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Sheldon freut sich auf seinen Wechsel an die Caltech. Davor muss er sich allerdings einer alten texanischen Tradition stellen: Mary möchte vor seinem Umzug ein professionelles Familienfoto machen lassen. Doch damit nicht genug, alle müssen zusammenpassende Outfits tragen und künstlich in die Kamera grinsen. Da wird aus der Tradition schnell eine Tortur. George erhält derweil ein verlockendes Jobangebot.

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