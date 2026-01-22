Young Sheldon
Folge 14: Menschen und Memoiren
Sheldon ist erwachsen geworden. Er lebt zusammen mit seiner Ehefrau Amy und seinen Kindern und schreibt seine Memoiren. Er erinnert sich an seine letzten Tage in Texas, bevor er nach Kalifornien umgezogen ist: Mary verbringt jede freie Minute in der Kirche und will, dass Sheldon und Missy sich taufen lassen. Die beiden weigern sich jedoch. Schließlich ist es Meemaw, die zwischen den Fronten vermittelt.
