Young Sheldon

Strudel am Bahnhof und Dampf in der Dusche

ProSiebenStaffel 7Folge 3vom 07.01.2026
19 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Sheldon möchte eine Rundreise durch Deutschland machen und plant, mit dem Zug durch die Gegend fahren. Da Mary das für eine Schnapsidee hält, schleicht er sich heimlich, still und leise davon. Sein Trip verläuft jedoch anders als erhofft. Derweil erleben Meemaw und Dale eine zunehmende Frustration im Alltag, die sich schließlich in gegenseitigen Vorwürfen wegen Schnarchens und Blähungen entlädt.

