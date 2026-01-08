Der Cheat-Code und die Schlafzimmer-ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 4: Der Cheat-Code und die Schlafzimmer-Überraschung
20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Sheldon und Mary sind nach ihrer Reise nach Deutschland wieder gut in Texas gelandet. Da Georgie, Mandy und die kleine CeeCee nach dem verheerenden Tornado immer noch bei den Coopers wohnen, herrscht im Haus ständige Unruhe, sodass Sheldon wieder ins Studentenwohnheim zieht. Er staunt allerdings nicht schlecht, als plötzlich ein neuer Mitbewohner vor seiner Tür steht. Währenddessen fühlt sich Mary in ihrem eigenen Zuhause unwohl und sucht nach einer neuen Aufgabe.
