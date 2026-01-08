Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Der Cheat-Code und die Schlafzimmer-Überraschung

ProSiebenStaffel 7Folge 4vom 08.01.2026
20 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Sheldon und Mary sind nach ihrer Reise nach Deutschland wieder gut in Texas gelandet. Da Georgie, Mandy und die kleine CeeCee nach dem verheerenden Tornado immer noch bei den Coopers wohnen, herrscht im Haus ständige Unruhe, sodass Sheldon wieder ins Studentenwohnheim zieht. Er staunt allerdings nicht schlecht, als plötzlich ein neuer Mitbewohner vor seiner Tür steht. Währenddessen fühlt sich Mary in ihrem eigenen Zuhause unwohl und sucht nach einer neuen Aufgabe.

