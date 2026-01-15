Schöner Sprechen und die Qual der WahlJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 9: Schöner Sprechen und die Qual der Wahl
20 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Nach der Veröffentlichung einer Studie, an der Sheldon gemeinsam mit Mei-Tung in Deutschland gearbeitet hat, werden namhafte Universitäten auf den hochbegabten Jungen aufmerksam. Direktorin Hagemeyer will Sheldon aber nicht ziehen lassen und legt sich ins Zeug, um das Wunderkind an ihrer Uni zu halten. Georgie gibt sich unterdessen Mühe, seine rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern, bevor seine kleine Tochter CeeCee sprechen lernt.
