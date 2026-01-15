Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 7 Folge 9 vom 15.01.2026
Folge 9: Schöner Sprechen und die Qual der Wahl

20 Min. Folge vom 15.01.2026 Ab 12

Nach der Veröffentlichung einer Studie, an der Sheldon gemeinsam mit Mei-Tung in Deutschland gearbeitet hat, werden namhafte Universitäten auf den hochbegabten Jungen aufmerksam. Direktorin Hagemeyer will Sheldon aber nicht ziehen lassen und legt sich ins Zeug, um das Wunderkind an ihrer Uni zu halten. Georgie gibt sich unterdessen Mühe, seine rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern, bevor seine kleine Tochter CeeCee sprechen lernt.

ProSieben
