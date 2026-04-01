Yukon Gold
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Die Goldsaison im Norden läuft auf Hochtouren, doch Ken und Guillaume ärgern sich mit Ausrüstungsprobleme herum. Karl muss die Fehler seiner Crew und die Konstruktionsmängel der riesigen Waschanlage seines Vaters Marty in den Griff bekommen. Bernie gibt in McDame auf und verlegt sein Lager nach Snow Creek, in der Hoffnung, dass sich sein Glück bald wendet.
Weitere Folgen in Staffel 1
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