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Yukon Gold

Nicht alles was glänzt ist Gold

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 07.06.2026
Nicht alles was glänzt ist Gold

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Yukon Gold

Folge 7: Nicht alles was glänzt ist Gold

41 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Der Herbst ist da, und die Goldsucher kämpfen gegen die Naturgewalten und setzen schweres Gerät ein, um Gold zu finden. Ken erleidet einen schweren Rückschlag, als er seinen einzigen Bulldozer umkippt und "The Beast" an seine Belastungsgrenze bringt. Karl und sein rechte Hand Kyle treten gegen den einzigen Lader von Sulphur Creek an, um den Waschbetrieb am Laufen zu halten - doch die Maschine fällt komplett aus.

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