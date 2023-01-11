Eskalation an Silvester & H.P. Baxxter über die Scooter-DokuJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 1: Eskalation an Silvester & H.P. Baxxter über die Scooter-Doku
36 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
Es wird nicht ruhig um den jüngsten Sohn von Lady Diana. Prinz Harry, der für die Liebe seine Titel niedergelegt hat, gewährt der Welt immer mehr Einblicke hinter die Kulissen des britischen Königshauses. Was haben die skandalträchtigen Enthüllungen auf sich und mit welchen Konsequenzen muss der "Reserveprinz" nun rechnen? Geliebt, gedisst, gefeiert: H.P. Baxxter ist zu Gast im Studio. Und: Lea Freist berichtet aus dem von Aktivist:innen besetztem Braunkohledorf Lützerath.
