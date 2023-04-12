Schlechtes Benehmen bei Konzerten & SpionageJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 14: Schlechtes Benehmen bei Konzerten & Spionage
36 Min.Folge vom 12.04.2023Ab 12
Schlechtes Benehmen bei Konzerten und in Kinos für ein virales Video: Was steckt hinter dem absurden Trend und wie die Veranstalter darauf reagieren - heute bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.". Zu Gast ist u. a. Tim Bendzko. Im Gepäck hat er sein neues Album "April".
