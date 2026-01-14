Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Löwe Leonhard hat in einer Geschichte etwas von einem Einhorn gehört. Unbedingt möchte er wissen, ob es solche Tiere wirklich gibt. Er legt sich mit Zigby, McMeer und Bertie in einem Versteck auf die Lauer. Sie warten – und warten vergeblich. Kein Einhorn lässt sich blicken. Wie wäre es, nach dem scheuen Tier an Vollmond Ausschau zu halten? So jedenfalls steht es im Märchenbuch. Doch auch dieser Trick ist nicht von Erfolg gekrönt. Könnte vielleicht eine gemeinsame Beschwörung helfen, dass endlich ein Einhorn erscheint? Die Freunde probieren es! Sie probieren alles! Doch Leonhards große Erwartung wird nicht erfüllt. Was also tun?

Studio 100 International
