Zigby und der SchluckaufJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 24: Zigby und der Schluckauf
Clem lacht so laut und so lange, dass er einen mächtigen Schluckauf bekommt. Und weil er ein Chamäleon ist, wechselt er mit jedem „Hicks“ auch einmal komplett die Farbe. Clem ist darüber alles andere als erfreut, und so beschließt Zigby, seinem Freund zu helfen. Doch wie heilt man einen Schluckauf? Mit Erschrecken vielleicht? Oder mit etwas zu trinken? Als die Heilung endlich - und mehr durch Zufall denn mit Absicht - gelingt, ist leider noch lange nicht das Problem gelöst, wie Clem sich wieder ganz nach Art von Chamäleons farblich so verwandeln kann, dass er unsichtbar mit dem Hintergund verschmilzt. Genau diese Fähigkeit ist es nämlich, die der Schluck-auf scheinbar vollständig vernichtet hat. Zigby und seine Freunde sind weiterhin zur Hilfe aufgerufen. Wie können sie helfen? Vielleicht dadurch, dass sie Clem erneut zum lachen bringen?
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